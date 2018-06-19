Beşinci nesil savaş uçağı F-35'ler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katmayı planladığı yeni silah sistemlerinden. Ancak uçakların teslimi konusunda ABD Senatosu'ndan engel girişimleri var.



ABD Senatosu, Pentagon'a 2019 mali yılı için 716 milyar dolarlık bütçe ayrılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.



Tasarıda Türkiye bölümü de yer alıyor. Bu bölümde Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının durdurulması gerektiği belirtiliyor.



Bunun nedeni Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu ile Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması olarak gösteriliyor.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bütçe tasarısında F-35 savaş uçaklarının yanı sıra Patriot hava savunma sistemleri, Chinook tipi ağır nakliye helikopteri, kobra ve Black Hawk tipi helikopterler ile F-16 uçaklarının da satışının bloke edilmesi gerektiği belirtildi.



Tasarının onay için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gelmeden önce konferans komitesi olarak bilinen ortak bir komisyonda tek yasa tasarısı haline getirilmesi gerekiyor.



Yani senatonun onay verdiği tasarı, ABD Temsilciler Meclisi'nden mayıs ayında geçen benzer bir yasa ile uyumlu hale getirilecek.



F-35'lere ilişkin şerhin, yasanın nihai halinde yer alıp almayacaği ise henüz bilinmiyor.



Senatonun kararı 21 Haziran'da Teksas'ta yapılacak olan ilk F-35 teslimatına ise engel olmayacak.