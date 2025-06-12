ABD'de senatöre ters kelepçe

SERBEST BIRAKILDI



Senatör Padilla'nın olaydan kısa süre sonra serbest bırakıldığı ve Kristi Noem ile görüştüğü bildirildi.



Yaşananlar hem demokratlar hem de cumhuriyetçilerden tepki çekti.



Senatö azınlık lideri Chuck Schumer, Senato'daki konuşmasında "Bir ABD Senatörünün tartaklanması mide bulandırıcı" ifalerini kullandı. Olayla ilgili izahat istedi.