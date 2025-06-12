ABD'de senatöre ters kelepçe
ABD İç Güvenlik Bakanı'nın toplantısında soru sormak isteyen senatör zorla salondan dışarı çıkarıldı. Demokrat Senatör Alex Padilla zorla yere yatırılıp ters kelepçe takıldı.
Olay, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in Los Angeles'taki protestolarla ilgili basın toplantısı sırasında yaşandı.
Soru sormak isteyen Kaliforniya Senatörü Alex Padilla'nın konuşmasına izin verilmedi. Amerikalı senatör güvenlik görevlileri tarafından salondan zorla çıkarıldı.
Senatörü zorla yere yatıran ve yeleklerindeki FBI ibaresi dikkat çeken görevliler, "Ellerinizi üzerimden çekin" diyen Amerikalı senatöre "ters kelepçe" taktı.
SERBEST BIRAKILDI
Senatör Padilla'nın olaydan kısa süre sonra serbest bırakıldığı ve Kristi Noem ile görüştüğü bildirildi.
Yaşananlar hem demokratlar hem de cumhuriyetçilerden tepki çekti.
Senatö azınlık lideri Chuck Schumer, Senato'daki konuşmasında "Bir ABD Senatörünün tartaklanması mide bulandırıcı" ifalerini kullandı. Olayla ilgili izahat istedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Abd
- Gözaltı
- Los Angeles