ABD'de senatöre ters kelepçe

ABD İç Güvenlik Bakanı'nın toplantısında soru sormak isteyen senatör zorla salondan dışarı çıkarıldı. Demokrat Senatör Alex Padilla zorla yere yatırılıp ters kelepçe takıldı.

ABD'de senatöre ters kelepçe

Olay, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in 'taki protestolarla ilgili basın toplantısı sırasında yaşandı.

Soru sormak isteyen Kaliforniya Senatörü Alex Padilla'nın konuşmasına izin verilmedi. Amerikalı senatör güvenlik görevlileri tarafından salondan zorla çıkarıldı.

Senatörü zorla yere yatıran ve yeleklerindeki FBI ibaresi dikkat çeken görevliler, "Ellerinizi üzerimden çekin" diyen Amerikalı senatöre "ters kelepçe" taktı.

ABD'de senatöre ters kelepçe - 1

SERBEST BIRAKILDI

Senatör Padilla'nın olaydan kısa süre sonra serbest bırakıldığı ve Kristi Noem ile görüştüğü bildirildi.

Yaşananlar hem demokratlar hem de cumhuriyetçilerden tepki çekti.

Senatö azınlık lideri Chuck Schumer, Senato'daki konuşmasında "Bir Senatörünün tartaklanması mide bulandırıcı" ifalerini kullandı. Olayla ilgili izahat istedi.

ABD'de senatöre ters kelepçe - 2
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