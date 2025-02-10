ABD'de siber saldırı alarmı: FBI uyardı, tüm mesajlar silindi!

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin merkezli siber suçluların ABD vatandaşlarına yönelik saldırılarına karşı uyardı.



FBI, Amerikalıları teyakkuza geçirerek, bu tür dolandırıcılıklara kanmamaları konusunda tavsiyelerde bulunarak, "dolandırıcılık eyaletten eyalete taşınıyor olabilir" açıklamasında bulundu. Kurum, cep telefonlarına gönderilen "tüm dolandırıcılık mesajlarını silin" çağrısı yaptı.

KİMLİK HIRSIZLARININ KISA MESAJ TEKNİĞİ



İlk uyarı geçen nisan ayında yapılmıştı ve insanlara cep telefonlarına gelen, ödenmemiş ücretlerine dair SMS mesajlarını silmeleri tavsiye edilmişti.



Kolluk kuvvetleri bunların e-posta yerine kısa mesaj olması nedeniyle kimlik avı saldırıları olabileceğini açıkladı.



O dönemde FBI'ın elinde bu dolandırıcılık mesajlarıyla ilgili 2 binden fazla şikayet vardı.

"HİÇBİR BAĞLANTIYA TIKLAMAYIN"



Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 17 Ocak'ta Amerikalılara tehlikeyi hatırlatarak, mesajların arkasındaki dolandırıcıların, bağlantıya tıklamalarını sağlayarak paralarını ve kişisel bilgilerini çalmaya çalıştıkları uyarısında bulundu.



Uyarı mesajında, "Beklenmedik metinlerdeki hiçbir bağlantıya tıklamayın veya yanıt vermeyin. Dolandırıcılar hızlı tepki vermenizi ister, ancak durup kontrol etmeniz en iyisidir." ifadelerine yer verildi.



FBI, gönderilen mesajlarda yazanların çoğunlukla aynı olduğunu söyledi ve dolandırıcılık yönteminin ulusal düzeyde bir sorun haline geldiğinin altını çizdi.

