ABD’de şiddetli fırtına: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin güney ve orta bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtınalar sebebiyle en az üç kişi hayatını kaybetti. Arkansas, Illinois, Indiana, Missouri ve Mississippi’nin bazı bölgeleri için hortum ve gök gürültülü fırtına uyarısı yapılırken, şiddetli fırtınalar sebebiyle elektrik hatları ve ağaçlar zarar gördü, çok sayıda evin çatısı uçtu.



Missouri Otoyol Devriyesi’nden Clark Parrott, eyaletin güney doğusunda en az bir kişinin öldüğünü açıkladı. Indianapolis’te bir deponun çökmesi üzerine en az bir kişi bir süreliğine mahsur kaldı. Arkansas’ın kuzey doğusu için de hortum uyarısı yapıldı. Tennessee Eyalet Sağlık Departmanı, olumsuz hava koşulları sebebiyle iki kişinin daha hayatını kaybettiğini doğruladı. Bu kişilerden birinin McNairy, diğerinin Obion bölgesinde yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.



ARKANSAS VE KENTUCKY’DE 8 KİŞİ YARALANDI



Şiddetli fırtınalar etkisini sürdürürken ABD’nin güney ve iç kesimleri için su baskını uyarısı da yapıldı. Ulusal Hava Durumu Servisi, güçlü bir fırtına sisteminin hayati tehlike yaratabilecek su baskınlarını beraberinde getireceği uyarısında bulundu. Gelecek dört gün içinde 30 santimetrenin üzerinde yağış düşmesi beklenirken, Hava Durumu Servisi, “Tarihi yağış miktarları ve etkileri olası” ifadelerini kullandı.



Oklahoma merkezli Fırtına Tahmin Merkezi’nin paylaştığı bilgilere göre, Teksas’tan Minnesota ve Maine’e kadar geniş bir alanda 90 milyonu aşkın kişi olumsuz hava koşulları riski altında bulunuyor.



Arkansas Acil Durum Yönetimi Departmanı, hortum, dolu, şiddetli fırtına ve su baskınlarının 22 bölgede hasara sebep olduğunu, en az dört kişinin yaralandığını bildirdi. Kentucky’de yaşanan hortum sebebiyle uçan nesnelerin bir kiliseye çarpması sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu, diğerlerinin hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

