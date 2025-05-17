ABD’de şiddetli fırtına: 5 ölü

ABD’nin St. Louis kentinde yaşanan şiddetli fırtınalar sebebiyle en az beş kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, mahsur kalanlar olup olmadığını anlamak ve yaralılara yardım etmek için binalarda arama çalışması başlattı.



CBS News haber kanalının haberine göre, 16 Mayıs Cuma günü yerel saatle öğle saatlerinde yaşanan fırtınalar sebebiyle binaların çatıları uçtu, pencereleri patladı, dış cephe kaplamaları zarar gördü.

Fırtınalar sebebiyle elektrik kesintileri de yaşandı. Belediye Başkanı Cara Spencer, 5 binden fazla hanenin fırtınalardan etkilendiğini ve dün gece saatleri itibarıyla 100 bin civarında aboneye elektrik verilemediğini açıkladı. Spencer, “Can kayıpları ve yıkım gerçekten korkunç. Bu, toplumumuzdaki çok çok fazla insan ve çok çok fazla aile için zor bir gece oldu” diye konuştu.



CLAYTON’I HORTUM VURDU



Fırtınalar sebebiyle yaralananların sayısı netlik kazanmazken Barnes-Yahudi Hastanesi, fırtınaların ardından 20 ile 30 yaralının kendilerine müracaat ettiğini, bu kişilerin bazılarının durumunun ciddi olduğunu belirtti. St. Louis Çocuk Hastanesi de 15 yaralının kendilerine müracaat ettiği bilgisini verdi.



Kentin bazı bölgelerinde dün gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Yetkililer ise bu esnada bina bina gezerek olası mağdurları tespit etmeye çalıştı.



İnsanlara evlerine kalmaları çağrısında bulunan Belediye Başkanı Spencer, acil bir durum olmadığı sürece telefon hatlarını meşgul etmemelerini istedi.



Ulusal Hava Durumu Sistemi’nin radarı, Missouri’nin Clayton bölgesinde yerel saatle 14.30-14.50 arasında hortum çıktığını ortaya koydu. Kurumda çalışan metorologlardan Marshall Pfahler, hortumun ardından çoğu yıkılmış ağaçlar olmak üzere hasar ihbarında bulunulduğunu aktardı.

