ABD'de şiddetli fırtına: 6 kişi öldü

Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde şiddetli fırtına nedeniyle 1'i çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.



Montgomery County'de yaralı 23 kişinin tedavi altında olduğunu aktaran yetkililer, eyaletin farklı bölgelerinde birçok ev ve işyerinin hasar gördüğünü ifade etti.



Diğer yandan, Nashville Acil Durum Operasyon Merkezi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, şehir merkezinin kuzeyindeki bir mahallede fırtına nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Metropolitan Nashville Polis Departmanından yapılan açıklamada, söz konusu mahalleden yaralı 2 çocuğun hastaneye kaldırıldığı, çocukların hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.



İddialara göre 9 Aralık gecesi eyaletteki şiddetli fırtınalar sebebiyle 80 binden fazla kişiye elektrik hizmeti verilemedi.

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