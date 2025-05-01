ABD'de şiddetli fırtına: 6 kişi öldü

ABD'nin Pensilvanya ve Oklahoma eyaletinde etkili olan fırtınalarda altı kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin doğusundaki Pensilvanya, güneyindeki Teksas ve Oklahoma eyaletini şiddetli fırtına vurdu. Oklahoma'nın güneyi ile Teksas'ın kuzeyini etkisi altına alan fırtına bazı bölgelerde yağışa yol açtı, caddeler sular altına kaldı.

OKLAHOMA'DA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Araçlarının sel sularına kapılması sonucu Oklahoma'da iki kişi hayatını kaybetti. Oklahoma'da yetkililer, çok sayıda sürücünün sel sularından kurtarıldığını, Lexington şehrinde ise suların yükselmesiyle bazı sakinlerin evlerinden tahliye edildiğini belirtti.