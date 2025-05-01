ABD'de şiddetli fırtına: 6 kişi öldü
ABD'nin iki eyaletinde etkili olan fırtına ve yağışlar sebebiyle altı kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
ABD'nin Pensilvanya ve Oklahoma eyaletinde etkili olan fırtınalarda altı kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin doğusundaki Pensilvanya, güneyindeki Teksas ve Oklahoma eyaletini şiddetli fırtına vurdu. Oklahoma'nın güneyi ile Teksas'ın kuzeyini etkisi altına alan fırtına bazı bölgelerde yağışa yol açtı, caddeler sular altına kaldı.
OKLAHOMA'DA 2 KİŞİ ÖLDÜ
Araçlarının sel sularına kapılması sonucu Oklahoma'da iki kişi hayatını kaybetti. Oklahoma'da yetkililer, çok sayıda sürücünün sel sularından kurtarıldığını, Lexington şehrinde ise suların yükselmesiyle bazı sakinlerin evlerinden tahliye edildiğini belirtti.
ABD Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) göre, Dallas Love Field ve Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'nda fırtına nedeniyle operasyonlar durduruldu, yüzlerce uçuş iptal edildi.
PENSİLVANYA'DA 4 KİŞİ ÖLDÜ
Pensilvanya'da ise elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesi sonucu farklı noktalarda dört kişi hayatını kaybetti. Pensilvanya'da fırtına nedeniyle 400 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.
Ulusal Hava Durumu Servisi, bölgedeki gök gürültülü fırtınanın yarın kadar devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.
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