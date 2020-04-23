ABD'de şiddetli fırtına 7 can aldı

ABD’nin Oklahoma, Teksas ve Louisiana eyaletlerinde 7 kişinin ölümüne neden olan fırtınanın, Ulusal Hava Servisinin verdiği bilgiye göre bugün etkisini Mississippi, Alabama ve Florida eyaletlerinde sürdürdüğü öğrenildi.



Kamu hizmetleri raporlarını izleyen "Poweroutage" isimli kurumun internet sayfasında, Teksas ile Georgia eyaleti arasında 150 binden fazla Amerikalının fırtınanın şiddeti yüzünden elektriksiz kaldığı bildirildi.



ABD’nin güneyinde en az 5 eyalette etkili olan fırtına nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu, kanalizasyon taştı, aşırı yağış nedeniyle ev ve sokakları sel bastı.



Oklahoma Otoban Devriyesi raporuna göre, Madill bölgesinde 46 yaşındaki Çad L. Weyant'ın kullandığı araç, fırtına yüzünden havalanarak takla attı, araç sürücüsü hayatını kaybetti.



ABD’nin güney eyaletlerinde meydana gelen fırtına ve kasırgalarda nisanın ikinci haftasında en az 34 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Bugünkü kayıplarla toplam can kaybı 41 oldu.

