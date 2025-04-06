ABD’de şiddetli fırtına: Can kaybı 16’ya yükseldi

ABD’nin orta ve doğu kesimlerinde etkili olan şiddetli fırtınalar sebebiyle yaşanan can kaybının en az 16’ya yükseldiği açıklandı. Ulusal Hava Durumu Servisi, cumartesi günü şiddetli su baskınları olacağı yönünde uyarı yayınladı.



Arkansas’tan Ohio’ya kadar geniş bir bölgede etkisini sürdüren fırtınalar son günlerde çok sayıda binada hasara sebep oldu, yollar sular altında kaldı, çok sayıda hortum meydana geldi. Şiddetli fırtınalardan en çok etkilenen ise Tennessee oldu. Eyalet yetkilileri, eyaletin batı bölgesinde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Eyalet Valisi Andy Beshear, Kentucky’de iki kişinin öldüğünü, ölenlerin arasında sel sularına kapılan bir çocuğun da olduğunu söyledi. Yerel basına yansıyan haberlere göre, Missouri’de iki, Indiana’da bir kişi fırtınayla bağlantılı olarak yaşamını yitirdi. Arkansas Eyalet Acil Durum Yönetim Kurumu’nın açıklamasına göre, 5 yaşındaki bir çocuk da “devam eden olumsuz hava koşullarıyla bağlantılı olarak” evinde ölü bulundu.



2 EYALETTE 100 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI



Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de pek çok eyalette etkili olan şiddetli fırtınanın evlerde büyük hasara sebep olduğu, ağaçları ve elektrik direklerini devirdiği ve araçları ters çevirdiği görüldü.



Ulusal Hava Durumu Servisi’nin açıklamasına göre, pazar günü özellikle bölgenin orta ve doğu kesimlerinde şiddetli ve büyük çaplı su baskınları bekleniyor. Elektrik kesintilerinin listelendiği PowerOutage.us siteine göre, pazar sabahı itibarıyla Arkansas ve Tennessee’de 100 binden fazla kişiye elektrik verilemiyor. 4 Nisan Cuma günü yapılan açıklamada, fırtınalarla bağlantılı olarak yedi kişinin öldüğü açıklanmıştı.

