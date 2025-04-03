ABD'de Signal krizi büyüyor: "En az 20 sohbet grubu var"

ABD’de Başkan Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ın Yemen’deki Husilere yönelik saldırı planlarıyla ilgili kurduğu mesajlaşma grubuna The Atlantic dergisinden Jeffrey Goldberg’ü de eklemesiyle başlayan tartışma devam ediyor. ABD basınına yansıyan haberlerde Waltz’ın ekibinin dünya çapındaki krizleri görüşmek üzere en az 20 tane Signal grubu oluşturduğu iddia edildi.



Politico haber sitesine konuşan, kendileri de bizzat bu Signal gruplarına eklenmiş olan dört kişi, Waltz’ın ekibinin Ukrayna’dan Çin’e, Gazze’den Ortadoğu ve Afrika politikasına kadar bir dizi konu üzerine resmi çalışmaları koordine etmek üzere düzenli olarak mesajlaşma grubu oluşturduğunu anlattı. İki kaynak, en az 20 mesajlaşma grubunda olduklarını ya da bunlar konusunda doğrudan bilgi sahibi olduklarını belirtti. Dört kaynağın tamamı, bu Signal gruplarında hassas bilgilerin görüşüldüğü anlara şahitlik ettiklerini aktardı. Politico’nun haberi, Signal çevrimiçi mesajlaşma uygulamasının daha önce basına yansıdığından ya da resmi olarak açıklandığından daha yaygın bir şekilde kullanıldığını da ortaya koydu.



"TÜM İLETİŞİM SÜRECİNİ SIGNAL ÜZERİNE KURDU"



Mesajlaşma gruplarında bulunan bir kişi herhangi bir milli güvenlik meselesi konusunda mesajlaşma grubu açılmasının yaygın bir uygulama olduğunu, gruplara eklenen kişilerin arasında çoğu zaman kabine üyeleri ile üst düzey yetkililerin de olduğunu söyledi. Konu hakkında kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığı için kimlikleri gizlenen dört kaynak, mesajlaşma gruplarında herhangi bir gizli bilginin paylaşılıp paylaşılmadığından haberdar olmadıklarını ancak gruplardaki paylaşımlarda milli güvenlik çalışmaları konusunda hassas detayların bulunduğunu belirtti.



Birden fazla mesajlaşma grubunda bulunan bir kaynak ise Waltz’ın ‘tüm Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) iletişim sürecini Signal üzerine kurduğunu’ anlattı.



WALTZ, GOLDBERG’Ü SIGNAL GRUBUNA DAHİL ETMİŞTİ



The Atlantic dergisinden Jeffrey Goldberg, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik “savaş planlarının” konuşulduğu mesajlaşma zincirine dahil edilmişti. Goldberg, "Trump yönetimi, yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı Signal grubuna eklendiğini, daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.



Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Goldberg'in hiçbir savaş veya saldırı planını görmediğini savunarak medyayı aldatmacaları yaymakla eleştirmişti. Waltz da Goldberg'ün numarasının rehberinde kayıtlı olmadığını savunarak numarasının gruba bir şekilde "çekilmiş olabileceğini" ileri sürmüştü. Dergi, bu açıklamaların üzerine Signal grubunda paylaşılan tüm mesajları haberleştirmişti.

