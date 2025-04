ABD'de Signal krizi: Savunma Bakanı, savaş planlarını bir grupta daha paylaştı iddiası

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ABD ordusunun 15 Mart'ta Yemen'de Husilere düzenleyeceği saldırılara ilişkin hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve şahsi avukatının da bulunduğu bir Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı ileri sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi 4 kaynağa dayandırdığı haberinde, Hegseth'in bu grupta paylaştığı Husilere yönelik saldırıda kullanılan "F/A-18 Hornet" tipi uçakların kalkış saatleri gibi bilgilerin, Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'in aynı gün yanlışlıkla eklendiği Signal grubundaki bilgilerle büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi.



Kaynaklardan 2'si, Hegseth'in aralarında eşi Jennifer Hegseth, kardeşi Phil Hegseth ve özel avukatı Tim Parlatore'nin de bulunduğu bu grubu, idari işler ve planlamalar için kişisel telefonundan kurduğunu öne sürdü.



Haberde, kardeşi Phil Hegseth ve özel avukatı Parlatore'nin de ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) görevli olduğu ancak her iki ismin de operasyonel detaylara erişim gerekçesinin belirsiz olduğu ifade edildi.



Kaynaklardan biri, Hegseth'in yardımcılarının, Yemen'e yönelik saldırılardan önce Hegseth'i şifreli olsa da güvenli kabul edilmeyen Signal grup sohbetinde bu tür hassas operasyonel detayları paylaşmaması konusunda uyardığını söyledi.



ABD'li bir yetkili, Hegseth'in hassas bilgileri paylaşıp paylaşmadığına ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, herhangi ulusal güvenlik ihlali yaşanmadığını savundu.



Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.



GAZETECİNİN SAVAŞ PLANLARININ KONUŞULDUĞU GRUBA EKLENMESİ



The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.



Goldberg, "Trump yönetimi, yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, önce ulusal güvenlik yetkililerinin olduğu Signal grubuna eklendiğini, daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.



Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Hegseth, Goldberg'in hiçbir savaş veya saldırı planını görmediğini savunarak, medyayı aldatmacaları yaymakla eleştirmişti.



ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Başmüfettiş Vekili Steven Stebbins, Bakan Pete Hegseth'in Signal mesajlaşma uygulaması üzerinden Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarla ilgili hassas askeri bilgileri paylaştığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.