ABD'de silahlanma tartışmaları yoğunlaşıyor. Perakende devi Walmart'a silah satışı politikasını değiştirmesi çağrısı yapılıyor.



Walmart'ın ABD genelinde 4 bin 750 mağazasının yarısında silah satış reyonları var. Bu nedenle Walmart ülkenin en büyük perakende silah satıcısı ünvanına sahip.



Bu ünvanının canlara mal olduğuna dikkat çeken Walmart çalışanları, tepkilerini ortaya koyabilmek için greve gitti. Walmart'ın Kaliforniya eyaletindeki mağazasında gerçekleştirilen eyleme onlarca çalışan katıldı.



San Bruno'daki mağazada iş bırakan çalışanlar, Walmart'ın silah satışlarına son vermesi çağrısı yaptı. Grev yapan çalışanlar, "Hedefimiz Walmart'ın silah ve mühimmat satışlarını durdurması. Yaşanan toplu silahlı saldırılarındaki rolünü kabul etmesi" denildi.



Çalışanlar insan zinciri oluşturdu ve Walmart'ın Teksas'daki mağazasında hafta sonunda silahlı saldırıda ölen onlarca kişiyi andı.



Walmart, 2015’te saldırı tüfeklerinin satışını durdurmuş, 2018’de de silah satış yaşını 18’den 21’e çıkarmıştı.



AF ÖRGÜTÜ'NDEN ABD'YE SEYAHAT UYARISI



Ülkede silah tartışmaları sürerken Uluslararası Af Örgütü ABD'yi ziyaret etmeyi planlayanlara yönelik bu ülkedeki silahlı saldırıları gerekçe göstererek, seyahat uyarısı yayınladı.



ABD'ye gideceklere kalabalık yerlerden, özellikle de kültürel etkinliklerden, ibadethanelerden, okullardan ve alışveriş merkezlerinden uzak durmaları tavsiyesinde bulunuldu.



HER 100 EVİN 43'ÜNDE EN AZ BİR SİLAH



Son veriler ABD'de 215 günde 251 silahlı saldırı gerçekleştirildiğini gösteriyor. Bu saldırılarda 531 kişi öldürüldü, 2 bin 56 kişi de yaralandı.



ABD sivillerin en fazla silaha sahip olduğu ülke konumunda. 2018'de yapılan bir ankete göre, ABD'deki 100 evden 43'ünde en az bir silah bulunuyor



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