ABD'de silah stokları alarm veriyor. Şirketlere kritik talimat

İran savaşında müzakereler karşılıklı tehditlerle paralel olarak devam ederken, ABD'nin silah krizi de büyüyor.

Washington Post gazetesinin haberine göre ABD Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg silah şirketlerinden üretimi artırmak ve teslimat takvimlerini önemli ölçüde hızlandırmak için plan hazırlamalarını talep etti. Şirketlere yeni planları sunmaları için 21 gün süre verildi.

Pentagon , özellikle kritik askeri kapasitelere yönelik üretimin daha hızlı ve agresif şekilde artırılmasını istiyor. ABD'nin İran savaşında taarruz füzelerinin neredeyse tamamını tükettiği ve hava savunma mühimmatı stoklarının da kritik seviyeye düştüğü iddia edilmişti.