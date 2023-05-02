ABD'de silahlanmayla mücadele: Silahını teslim edene hediye çeki verildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde bireysel silahlanmayla mücadele devam ediyor. New York Başsavcısı Letitia James önderliğinde geri alım kampanyası başlatıldı.



Kampanya kapsamında eyalet genelinde ateşli silahlar için 9 geri alım noktası kuruldu. Silahlarını teslim edenler 500 dolarlık hediye çekine hak kazanıyor. Birden fazla tabanca teslim edenlere ise 150 dolarlık ek hediye çeki veriliyor.



Kampanya kapsamında binlerce kişi silahlarını yetkililere teslim etti.

3 binden fazla silahın teslim alındığı açıklandı. Yetkililerden gelen açıklamaya göre teslim edilen silahların çoğu eyalet dışından.



New York Polisinin de silah başına 200 dolar ödenen ayrı bir geri alım programı bulunuyor. ABD merkezli Silah Şiddeti Arşivi'nin verilerine göre, bu yıl ülkede yaklaşık 6 bin kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti.



Biden yönetimi Kongre'den bireysel silahlanmaya karşı yasa çıkarılmasını talep ediyor.

