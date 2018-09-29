ABD'de Mississippi Kamu Güvenliği Birimi'nden Warren Strain, yaptığı açıklamada, Brookhaven kentinde polis ile bir saldırgan arasında silahlı çatışma çıktığını belirtti.
Olayda 2 polis memurunun yaşamını yitirdiğini aktaran Strain, şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiğini ve hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.
Strain, olaya ilişkin daha fazla bilgi paylaşmazken, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
ABD'de silahlı çatışma: 2 ölü
Anadolu AjansıDünya
ABD'nin Mississippi eyaletinde sabah saatlerinde yaşanan silahlı çatışmada 2 polis hayatını kaybetti.
ABD'de Mississippi Kamu Güvenliği Birimi'nden Warren Strain, yaptığı açıklamada, Brookhaven kentinde polis ile bir saldırgan arasında silahlı çatışma çıktığını belirtti.