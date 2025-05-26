ABD'de silahlı saldırı: 11 yaralı

ABD'nin South Carolina eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

ABD'de silahlı saldırı: 11 yaralı

Horry Bölgesi Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Little River bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralanırken, saldırının nedenine ya da olası şüphelilerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, yaralıların hastanelere sevk edildiği, yaralı sayısının ilerleyen saatlerde artabileceği ifade edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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