ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı

ABD'nin Philadelphia kentindeki silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı
Foto: Arşiv

'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentindeki Fairmount Park'ta meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan haberine göre, Philadelphia polisi yerel saatle 22.27'de Fairmount Park civarında meydana geldiğini duyurdu.

Saldırıda yaralanan 9 kişinin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Polis, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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