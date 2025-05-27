ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı
ABD'nin Philadelphia kentindeki silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentindeki Fairmount Park'ta meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD basınında yer alan haberine göre, Philadelphia polisi yerel saatle 22.27'de Fairmount Park civarında silahlı saldırı meydana geldiğini duyurdu.
Saldırıda yaralanan 9 kişinin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.
Polis, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
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