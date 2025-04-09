ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü

Eyaletin Spotsylvania bölgesinde Şerif Ofisi Sözcüsü Elizabeth Scott'ın açıklamasına göre, yerel saatle 17.30'da silahlı saldırı ihbarı yapıldı.



Ulusal basındaki haberlere göre, olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edilirken, saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve halka bölgeden uzak durulması çağrısı yapıldığı bildirildi.



Suç mahalline çok sayıda müfettişin görevlendirildiği ve şüphelilerin arandığı belirtildi.



Spotsylvania, ABD'nin başkenti Washington'un yaklaşık 100 kilometre güneybatısında yer alıyor.