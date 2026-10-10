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ABD'de silahlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti

10.10.2026 20:11

ABD'de silahlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki silahlı saldırıda 9 kişi öldü

AA
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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, yetkililer, Erie kentinde bir saldırganın önce sokakta, ardından bir eve girerek burada etrafa silahla ateş ettiğini belirtti.

 

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, saldırganın da kendisini silahla vurarak yaşamına son verdiğini bildirdi.

 

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.