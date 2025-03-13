ABD'de silahlı saldırı alarmı: Olay yerine 200'den fazla polis sevk edildi

ABD bir kez daha silahlı saldırı nedeniyle alarm durumunda.

Kaliforniya eyaletinin Loma Linda kentinde 200'den fazla polis, Loma Linda Üniversitesi'nin Çocuk Hastanesi'nde meydana gelen silahlı saldırı ihbarı nedeniyle olay yerinde tedbir aldı.

Polis ekipleri, halka bölgeden uzaklaşması yönünde uyarı yaptı. Saldırgan veya saldırganların binada olduğu düşünülüyor.

Ölü ya da yaralı bilgisi ise henüz ulaşmadı.