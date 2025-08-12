ABD'de silahlı saldırı: AVM'de 2 kişiyi öldürdü

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Texas polisi, Austin kentindeki bir alışveriş merkezinde olduğunu açıkladı. İlk belirlemelere göre 2 kişiyi öldüren saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

Austin polisi de, X hesabından yaptığı paylaşımda, olay yerinde güvenlik önlemleri alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Polis, saldırganın beyaz bir erkek olduğunu, bölgedeki bazı yolların bir sonraki emre kadar ulaşıma kapatıldığını kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, olayın meydana geldiği alışveriş merkezinin otoparkında çok fazla polisin ve acil müdahale ekibinin olduğu ve önlemler aldığı görüldü.

Öte yandan polis olayda yaralanan olup olmadığı konusunda açıklama yapmazken, medyasındaki haberlerde, alışveriş merkezine yakın bir hastanede 3-4 yaralının tedavi altına alındığı iddia edildi.

