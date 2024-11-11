ABD'de silahlı saldırı: Bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı

ABD'nin Alabama eyaletindeki Tuskegee Üniversitesi'nde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.



Saldırıda 18 yaşında bir genç öldü. Yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden kişinin Tuskegee Üniversitesi öğrencisi olmadığı aktarıldı.﻿​



Yetkililer, 16 yaralıdan 12'sinin ateşli silah ile yaralandığını bildirdi.



Olay yerinden ayrılırken üzerinde silah ile yakalanan 25 yaşındaki bir adam gözaltına alındı. FBI ve bölgesel yetkililer, silahlı saldırı hakkında soruşturma başlattı.