ABD'de silahlı saldırı: Bir kişi öldü, altı kişi yaralandı

ABD’nin Indianapolis kentinde bugün erken saatlerde düzenlenen bir silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı.



Polis operasyonları şef yardımcısı Tanya Terry, basın toplantısında yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 01.27 (TSİ 08.27) sıralarında gerçekleştiği bilgisini verdi. Polisin saldırıyla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü, bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Beş kişi hastaneye kaldırılırken, saldırıda yaralanarak bir tıp merkezine başvuran altıncı kişinin durumunun stabil olduğu belirtildi.



Terry, ölen kişinin ve iki yaralının genç insanlar olduğunu belirtti, diğer yaralıların yaşı ve sağlık durumu hakkında ise bilgi vermedi.



Polis, olay yerinde birden fazla ateşli silah ele geçirdi ve sorgulamak üzere yedi kişiyi gözaltına aldı.

"BU AKŞAM BİR ÇOCUK ÖLDÜ, BU KABUL EDİLEMEZ"



Indianapolis polis şefi Chris Bailey de basın mensuplarına yaptığı açıklamada kentte yaşanan ve gençlerin karıştığı şiddet olaylarını kınayarak, “Bu akşam bir çocuk öldü. Bu, kabul edilemez” diye konuştu.



Polis ekiplerinin kentte gece boyunca yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldığını aktaran Bailey, çocukların üzerindeki silahların da ele geçirildiğini, bunların arasında bir çocuğun “pantolonunun ön kısmına yerleştirilmiş bir saldırı tüfeğinin de bulunduğunu” söyledi.



Yüzlerce gözetimsiz çocuğun gece saatlerinde kent merkezinde dolaşması dolayısıyla ebeveynleri de eleştiren polis yetkilisi, “Biz sizin çocuklarınızın bakıcısı değiliz. Sizsiniz. Anne-babaların ve velilerin harekete geçmesi gerekiyor” diye konuştu.



Indianapolis’teki silahlı saldırı, ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nün 249’uncu yıldönümünden bir gün sonra yaşandı.

