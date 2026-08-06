ABD'de silahlı saldırı. Çok sayıda ölü var
06.08.2026 03:57
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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı açıklandı.
Kuzey Carolina Eyalet Soruşturma Bürosunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, eyaletin kuzeyindeki Caswell ilçesine bağlı Prospect Hill bölgesinde sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana geldiği duyuruldu.
Olay yerinde silahla vurulmuş çok sayıda kişinin bulunduğu, Caswell İlçe Şerif Ofisinin olayla ilgili eyalet yetkililerinden destek talep ettiği aktarıldı. Saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği vurgulanan açıklamada, yaralananların da olduğuna işaret edildi.
Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı aktarıldı.