ABD'de silahlı saldırı: En az 4 ölü

ABD'nin New Jersey eyaleti silahlı saldırıyla sarsıldı. Newark kentindeki saldırıda en az 4 kişinin öldüğü, kurbanlardan birinin de çocuk olduğu açıklandı.

Faillerin kimliği ve akıbetine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken polis saldırının nedenini de araştırıyor.

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen güvenlik görevlileri bölgeyi güvenlik çemberine alıp dedil incelemesi yaptı.