ABD'de silahlı saldırı: En az 4 ölü
16.11.2025 07:48
Anadolu Ajansı
AA
ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Newark kentinde düzenlenen silahlı saldırıda biri çocuk en az dört kişi hayatını kaybetti. Polis çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.
ABD'nin New Jersey eyaleti silahlı saldırıyla sarsıldı. Newark kentindeki saldırıda en az 4 kişinin öldüğü, kurbanlardan birinin de çocuk olduğu açıklandı.
Faillerin kimliği ve akıbetine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken polis saldırının nedenini de araştırıyor.
Saldırının ardından olay yerine sevk edilen güvenlik görevlileri bölgeyi güvenlik çemberine alıp dedil incelemesi yaptı.
Polis ekipleri saldırı bölgesinde delil topladı.