ABD'de silahlı saldırı: En az 5 ölü

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Polis, ayrıca saldırganın "etkisiz hale getirildi"ğini ve artık bir tehdit oluşturmadığını açıkladı.



Olay yerinden gelen görüntüler ise bölgedeki yoğun polis varlığını ve yerlerdeki cam kırıklarını gösterdi.



Kentucky Valisi Andy Beshear konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Lütfen olaydan etkilenen tüm aileler ve Louisville şehri için dua edin." dedi. Kentin belediye başkanı Craig Greenberg de olaydan kısa bir süre sonra bölgeye geldi.



Olay, Louisville'in şehir merkezinde, Louisville Slugger Field beyzbol stadyumunun yakınında ve Kentucky Uluslararası Kongre Merkezi ile Muhammad Ali Merkezi'nden birkaç blok ötede meydana geldi.

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