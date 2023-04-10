ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü

Polis, saldırganın girilen çatışma sonucunda etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.



SALDIRIYI UZUN NAMLULU SİLAHLA GERÇEKLEŞTİRDİ



LMPD Şefi Jacquelyn Gwinn-Villaroel, düzenlediği basın toplantısında, saldırganın 23 yaşındaki Connor Sturgeon adlı bir erkek olduğunu açıkladı.



Gwinn-Villaroel, Sturgeon'un aynı bankanın çalışanı olduğunu, saldırıyı "tercih edilir uzun namlulu bir silah" ile gerçekleştirdiğini belirtti.



ABD medyası, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayanarak, bu silahın AR-15 olduğu bilgisini paylaştı.



Saldırı sırasında saldırganın Instagram üzerinden canlı yayın da yaptığını belirten polis şefi, ancak bu kayıtların internetten kaldırıldığını aktardı.

"İŞİNE SON VERİLDİ, SALDIRI YAPACAĞINA DAİR İŞARETLER BIRAKTI"



Kentucky Valisi Andy Beshear da saldırıda yakın iki arkadaşını kaybettiği bilgisini paylaşarak, kurbanlar için eyalette bayrakların cuma gününe kadar yarıya indirileceğini kaydetti.



Beshear, kurbanlar hakkında "Bunlar, korkunç bir şiddet eyleminin hepimizden kopardığı yeri doldurulamaz, harika bireyler." dedi.



Yetkililer, saldırının nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, CNN'e konuşan bir kaynak, Sturgeon'a banka tarafından işine son verildiğine dair not iletildiği, bunun üzerine Sturgeon’un da ailesine ve arkadaşlarına saldırıyı yapacağına dair işaretler bıraktığını öne sürdü.



Polis, saldırıyla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

