ABD'de silahlı saldırıda 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Florida polisi sözcüsü Deanna Bettineschi, basına yaptığı açıklamada, yaralıların çoğunun bölgedeki çocuk hastanesine sevk edildiğini söyledi.



Silahlı saldırıda yaralananlardan 4'ünün 1 ila 17 yaşlarında olduğunu belirten Bettineschi, yaralılardan birinin dün ameliyata alındığını açıkladı.



Bettineschi, saldırının yerel saatle 18.00 sularında başladığını, en az bir silah kullanıldığını ve bir kişinin gözaltına alındığını kaydetti.



Polis, diğer şüphelileri aramaya devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA HABERİ: New York'taki Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı yakalandı Haberi Görüntüle Yaralıların kaldırıldığı hastanenin sözcüsü Yanet Obarrio Sanchez tüm yaralıların stabil durumda olduğunu bildirdi.



ANMA GÜNÜ'NDE SALDIRI YAŞANDI



Silahlı saldırı, Hollywood’un Oceanfront yürüyüş yolunda meydana geldi.​​​​​​​



Söz konusu bölge Anma Günü’nde normalin üstünde ziyaretçi alıyor.

