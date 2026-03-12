ABD'de sinagoga saldırı. Otomobille girip ateş açtı

Michigan Eyalet Polisi, West Bloomfield kentindeki Temple Israel Sinagogu'nda silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

FBI Direktörü Kash Patel, saldırıya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada "FBI personeli Michigan'daki ortaklarıyla birlikte olay yerinde ve Temple Israel Sinagogu'nda meydana gelen araçla çarpma ve aktif silahlı saldırı durumuna müdahale ediyor" ifadelerini kullandı

Olay yerinden çekilen görüntülerde, sinagogun çatısından yükselen dumanlar yükseldiği ve yakınlarda çok sayıda polis aracı bulunduğu görülüyor.

ABD medyasındaki haberlere göre saldırgan hayatını kaybetti.

Silahlı saldırının ardından bölgedeki okullarda güvenlik önlemleri artırıldı.