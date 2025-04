ABD’de sınır devriyesinin gözaltına aldığı Çinli kadın intihar etti

ABD’de Başkan Donald Trump göçmen karşıtı politikalarını sıkılaştırmayı sürdürürken, ABD sınır devriyesi tarafından vizesi bittikten sonra ülkede kalmaya devam ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Çinli bir kadının intihar ederek hayatını kaybettiği açıklandı. 52 yaşındaki Çinli kadının ölümünü Demokrat Partili Kongre üyesi Pramila Jayapal kamuoyuna duyurdu.



The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Jayapal, konuya ilişkin açıklama yaparak, Çin vatandaşı kadının ilk olarak Kaliforniya eyaletinde gözaltına alındığını, gözaltı kararının B1/B2 tipi vizesinin süresinin dolduğunun tespit edilmesi olduğunu belirtti. Kadın, ardından Arizona’daki Yuma sınır devriye merkezine gönderildi; 29 Mart’ta burada hayatını kaybetti.



“GEREKLİ PROSEDÜRLER YERİNE GETİRİLMEDİ”



Kadının ölümünü ilk olarak The Tucson Sentinel haber sitesi kamuoyuna duyurmuştu. Sınır devriye yetkilileri, Sentinel’in konuyla ilgili sorular yöneltmesinin ardından kısa bir açıklama yapmıştı.



Yuma bölgesi sınır devriyesi, sosyal medya paylaşımı yaparak her ikisi de Çin vatandaşı olan 38 yaşındaki bir erkek ile bir kadının 26 Mart’ta Kaliforniya’da bir aracın durdurulmasının ardından gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamaya göre, yetkililer ardından iki çantanın içinde alüminyum folyoya sarılı halde 220 bin doların üzerinde para buldu. Yetkililer, bu paranın “yasadışı faaliyetlerden” elde edildiğini ileri sürdü. Kongre üyesi Jayapal, açıklamasında, ilk belirlemelere göre sınır devriye görevlilerinin kadının ölümü öncesinde iyi olup olmadığını kontrol etmediğini söyledi. Jayapal, açıklamasında, “Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) görevlileri bir kişiyi gözaltına aldığında söz konusu kişilerin iyilik halinden sorumludur. Nokta. Gözaltına alınan bu kişi intihar ederek öldü. İlk raporlar, gözaltındaki kişilerin güvenliğini ve iyilik halini sağlamak için belirli Gümrük ve Sınır Koruma prosedürlerinin yerine getirilmediğini gösterdi” ifadelerini kullandı.



“2 SAAT BOYUNCA HİÇBİR TIBBİ MÜDAHALEDE BULUNULMADI”



Temsilciler Meclisi’nin göçle ilgili alt komitesinin bir üyesi olan Jayapal’ın açıklamasına göre, güvenlik kamerası kayıtlarında, hayatını kaybeden kadının bir ilmik oluşturarak boynuna geçirdiği görülüyordu. Fakat kadına yaklaşık 2 saat boyunca hiçbir tıbbi müdahalede bulunulmadı. Jayapal, Gümrük ve Sınır Koruma kurumunun Profesyonel Sorumluluk Ofisi’nin söz konusu ölümü soruştururken gerekli kontrollerin neden yapılmadığı ve yanlış bir şekilde kayıt altına alındığı konusunda cevaplar sunması gerektiğine vurgu yaptı.



The Tuscon Sentinel gazetesine konuşan sınır devriyesinden bir sözcü, kadının 29 Mart’ta Yuma sınır devriye merkezindeki hücresinde bilinci kapalı halde bulunduğunu söyledi. Buradaki çalışanların kadına ilk yardım sağladığı, kadının ardından kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi. Sözcü, “Gözaltında gerçekleşen tüm ölümler trajiktir, ciddiye alınır ve Gümrük ve Sınır Koruma kurumu tarafından etraflıca soruşturulur” dedi.