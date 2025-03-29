ABD'de sınır dışı uygulamasında geçici değişiklik

ABD'de federal yargıç Brian Murphy, Başkan Donald Trump yönetiminin, yasal itiraz yollarını tüketmiş göçmenlerin, "güvenliklerini tehlikeye atacağını ileri sürmelerine izin verilmeden" üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurdu.



Mahkemenin kararında, hakkında nihai sınır dışı kararı bulunan kişilerin, "üçüncü bir ülkeye gönderilmelerinin tehlike oluşturduğunu" savunma hakları olmadan sınır dışı edilmeleri geçici olarak askıya alındı.



Murphy, söz konusu kişilerin üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilme kararının güvenliklerini tehlikeye atacağına dair açıklama yapabilmek için "bir fırsata" sahip olmaları gerektiğini savundu.



Kararın, davanın bir sonraki aşamaya geçene kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.



Karara ilişkin davayı, aralarında üçüncü ülkelere gönderilen veya bu durumla karşı karşıya kalma endişesi taşıyan göçmenleri temsil eden Ulusal Göçmen Davaları İttifakı'nın da bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının açtığı kaydedildi.