ABD'de sisteme güven azalıyor, cepheleşme artıyor

Her 10 kişiden yalnızca 4'ü hükümet sisteminin sağlam olduğunu düşünürken her üç Cumhuriyetçiden ikisi de 2020 başkanlık seçimlerinin sonucunu "sahtekarlığın" belirlediğine inanıyor.



Cumhuriyetçilerin yüzde 38'si ABD Anayasası'ndaki ifade özgürlüğü haklarının tehdit altında olduğunu kaydederken diğer bir yüzde 38'lik dilim ise silahlanma hakları konusunda aynı şeyi hissediyor.



Demokratlar da konuşma özgürlüğü, oy kullanma hakkı ve seçim süreci, silahlı şiddetten arınma ve LGBTQ+ haklarına ek olarak kadın haklarıyla birlikte kürtaja getirilen kısıtlamalardan da endişe duyuyor.