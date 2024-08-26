ABD'de sivrisinekten insana bulaşan virüse karşı uyarı

ABD'nin Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinde, sivrisinekten insana bulaşan doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsüne karşı önlem alındı.

ABD'de sivrisinekten insana bulaşan virüse karşı uyarı

Washington Post gazetesinin haberine göre, Massachusetts'in sağlık departmanı yetkilisi Robbie Goldstein, sivrisineklerden yayılan doğu at ensefaliti virüsünün Boston'da 80'li yaşlarda bir kişide görüldüğünü doğruladı. Olayın bu yıl eyaletteki ilk vaka olduğunu dile getiren Goldstein, virüsün yayılmaması için önlemler almak üzere harekete geçtiklerini belirterek, hastalıkla mücadele konusunda herkesi elinden geleni yapmaya çağırdı.

Bir diğer eyalet yetkilisi Ashley Randle da hafta boyunca Plymouth ve Worcester bölgelerinde ilaçlaması yapılacağını bildirdi.

Randle, bölge sakinlerine, sivrisinek ilaçları kullanmaları ve ciltlerini örten giysiler giymeleri tavsiyesinde bulundu, açık hava etkinliklerinin sivrisineklerin yoğun olduğu vakitlere denk getirilmemesi uyarısı yaptı.

Yetkililer, eyaletteki 10 bölgenin "yüksek ya da kritik risk" altında olduğunu belirterek, Plymouth bölgesi sakinlerini, sivrisineklerin daha çok görüldüğü akşam saatleri ile şafak vakti arasında planlanan açık hava etkinliklerini gözden geçirmeye çağırdı.

DOĞU AT ENSEFALİTİ NEDİR?

Enfekte sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan doğu at ensefaliti virüsü, nadir ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, bu hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 30'u hayatını kaybederken, hastalığı atlatanlar bazı nörolojik problemlerle karşılaşabiliyor.

Hastalığın semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemliği bulunuyor. Hastalığa yönelik henüz bir tedavi yöntemi bulunmuyor.

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