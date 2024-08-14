ABD’de siyahi hamile kadını öldüren polis memuru “çifte cinayetle” suçlandı

ABD’de polisin üzerine aracını süren hamile siyahi bir kadının aracının camına ateş ederek ölümüne sebep olan polis memuru çifte cinayetten suçlu bulundu.

ABD’de siyahi hamile kadını öldüren polis memuru “çifte cinayetle” suçlandı

Ağustos 2023’te yaşanan olayda polisin emrine uymadığı için aracının içinde tarafından öldürülen siyahi hamile kadının son anları, polisin vücut kamerası ile kaydedilmişti.

Tetiği çeken polis memuru mahkemede hem anne hem de bebeğin ölümüne sebep olması nedeniyle ‘iki işlemekle’ suçlandı.


ABD’de siyahi hamile kadını öldüren polis memuru “çifte cinayetle” suçlandı - 1

ABD’de öfke yaratan olayda Ta'Kiya Young adlı 21 yaşındaki siyahi kadın, 24 Ağustos 2023 tarihinde hırsızlık şüphesiyle tarafından aracından inmesi emredilmiş ancak emre karşı gelerek aracını, önünde duran polisin üzerine sürmeye başlamıştı. Young, polisin aracın ön camından sıktığı kurşunla hayatını kaybetmiş ve öldüğünde hamile olduğu anlaşılması üzerine polis, şiddetli eleştirilerin odağı haline gelmişti.

ABD’de siyahi hamile kadını öldüren polis memuru “çifte cinayetle” suçlandı - 2

Yetkililer, olay yerinde bulunan iki polisin vücut kamerasına yansıyan görüntüleri paylaşarak eleştirilere cevap vermişti. Açıklamalarında, polisin hayati tehlike içinde olması nedeniyle silahını ateşlediği belirtilmişti.  Dün görülen mahkemede memuru Connor Grubb, iki işleme ve dört ağır suçuyla suçlandı.

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