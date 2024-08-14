ABD’de siyahi hamile kadını öldüren polis memuru “çifte cinayetle” suçlandı

Ağustos 2023’te yaşanan olayda polisin emrine uymadığı için aracının içinde polis tarafından öldürülen siyahi hamile kadının son anları, polisin vücut kamerası ile kaydedilmişti.



Tetiği çeken polis memuru mahkemede hem anne hem de bebeğin ölümüne sebep olması nedeniyle ‘iki cinayet işlemekle’ suçlandı.





ABD’de öfke yaratan olayda Ta'Kiya Young adlı 21 yaşındaki siyahi kadın, 24 Ağustos 2023 tarihinde hırsızlık şüphesiyle polis tarafından aracından inmesi emredilmiş ancak emre karşı gelerek aracını, önünde duran polisin üzerine sürmeye başlamıştı. Young, polisin aracın ön camından sıktığı kurşunla hayatını kaybetmiş ve öldüğünde hamile olduğu anlaşılması üzerine polis, şiddetli eleştirilerin odağı haline gelmişti.