ABD'de sızıntı alarmı. Genelkurmay yetkililerine yalan testi

İran Savaşı'nın uzaması, ABD ordusundaki kaosu da büyütmeye devam ediyor. İran'a karşı bölgeye gönderilen uçak gemilerinde yaşanan sorunların ardından şimdi de ABD Genelkurmay Başkanlığı'nda bilgi sızıntısı krizi yaşanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon 'un İran saldırıları nedeniyle mühimmat sıkıntısı yaşadığına dair haberlerin basında yer alması üzerine ordu alarma geçti.

YETKİLİLER YALAN MAKİNESİNE BAĞLANDI

New York Times'ın haberine göre ABD Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli yaklaşık 50 üst düzey personel yalan makinesi testine tabi tutuldu. İddiaya göre geçen ay hem sivil hem de askeri üst düzey yetkililere tek tek poligraf testi uygulandı.

MÜHİMMAT STOKLARI KRİTİK SEVİYEDE

Test sırasında personele, İran'a yönelik operasyonların gizli bilgilerini basına ifşa edip etmedikleri soruldu.

Sızıntılara dair raporlarda, ABD ordusunun İran çatışmaları nedeniyle mühimmat stoklarının kritik seviyeye gerilediği bilgisi yer alıyordu. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise test iddialarına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

ABD'nin Ortadoğu'ya gönderdiği uçak gemileri de olağanüstü uzun görev süreleri nedeniyle tedarik sorunları, bazı personelin bozulan ruh sağlığı, küflü duşlar, bozuk tuvaletler, su kesintileri ve çürümüş gıda iddialarıyla gündeme gelmişti.