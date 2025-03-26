ABD'de skandal savaş planı sızıntısı: Trump'ın danışmanı sorumluluğu üstlendi

Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, konuk olduğu Fox News'da, kamuoyunda tartışmalara neden olan Yemen savaş planlarının sızması olayını değerlendirdi.



Olaya ilişkin tüm sorumluluğu üstlendiğini belirten Waltz, "Evet utanç verici, olayı araştıracağız." ifadesini kullandı.

OLAYI ELON MUSK ARAŞTIRACAK



ABD'li gazeteci Goldberg'ün gruba nasıl dahil olduğunu bilmediğini söyleyen Waltz, olayın araştırılması için ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk ile görüştüğünü kaydetti.



Goldberg'le herhangi bir tanışıklığı olmadığını savunan Waltz, kendisinin grupta olduğunu fark etmediğini söyledi.



Söz konusu konuşmalar arasında gizli bilgi olmadığını söyleyen Waltz, yine de bu konuşmaların paylaşılmamasını tercih edeceğini belirtti.



SAVAŞ PLANI HABERLEŞME GRUBUNDA



ABD'li gazeteci Goldberg, yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.



Goldberg, dün "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini, daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda, Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı bir mesajlaşma zincire katılmaya davet edildiğini belirten Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes ise olayı teyit etmişti.

TRUMP DANIŞMANINI SAVUNDU

Amerikan Başkanı Donald Trump da Waltz'un özür dilemesine gerek olmadığını belirtti.



Grupta, saldırıya ilişkin gizli bilgilierin paylaşılmadığını savunan Trump, Waltz'un bir meslektaşının gazeteciyi sohbet grubuna eklediğini ileri sürdü.



Trump ayrıca, söz konusu grupta Husi saldırılarına ilişkin bilgi olmadığını söylemişti.