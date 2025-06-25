ABD'de şok eden istismar: İlkokul öğretmeni, 13 yaşındaki öğrencisinden çocuk doğurdu

New Jersey'li bir ilkokul öğretmeni, bir öğrencisine yıllarca istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanıyor.



Cape May İlçe Savcılığı, Middle Township İlkokulu'nda beşinci sınıf öğretmeni olan 34 yaşındaki Laura Caron'ın, evinde ikamet eden öğrenciyle "uygunsuz cinsel ilişkiye girmekle" suçlandığını açıkladı.

4 YIL DEVAM ETTİ

İstismarın, çocuk 11 yaşındayken 2016'da başladığı ve 2020'de 15 yaşına gelene kadar dört yıl devam ettiği iddia ediliyor.



Polis, kurbanın babasının Facebook'ta Caron'ın 5 yaşındaki çocuğunun oğluna benzediğini iddia eden bir gönderi paylaştığına dair bir ihbar aldıktan sonra geçen yıl soruşturmaya başladı.

Caron'un çocuğa ve kardeşine özel ders verdiği öğrenildi.

ÇOCUK DOĞRULADI

Mahkeme belgelerine göre çocuk, polise verdiği ifadede Caron ile cinsel ilişkiye girdiğini ve küçük çocuğunun babası olduğunu doğruladı.



Belgelere göre çocuk, kurban 13 yaşındayken doğdu.



Caron'un bir arkadaşı tarafından yapılan açıklamada ise, sanık yeni doğan çocuğu için bir bebek partisi de düzenlemiş.

Ocak ayında tutuklanan Caron, "ağırlaştırılmış cinsel saldırı" ve "bir çocuğun refahını tehlikeye" atma suçlamalarıyla karşı karşıya.

