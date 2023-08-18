ABD'de sosyal medya şirketlerine sansür soruşturması: FBI Direktörü ve Adalet Bakanı ifadeye çağırdı

ABD'de Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi, FBI Direktörü Christopher Wray ve Adalet Bakanı Merrick Garland’ı, halihazırda yürüyen bir sansür soruşturması kapsamında ifadeye çağırdı.

ABD'de sosyal medya şirketlerine sansür soruşturması: FBI Direktörü ve Adalet Bakanı ifadeye çağırdı
FBI Direktörü Christopher Wray.
Twitter ile FBI'ın sansür ortaklığı ifşa oldu

Twitter ile FBI'ın sansür ortaklığı ifşa oldu

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Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinden yapılan açıklamada, Komite Başkanı Jim Jordan'ın, birer mektup göndererek Wray ve Garland'ı ifadeye çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, Jordan'ın FBI, Adalet Bakanlığı, özel şirketler ve diğer üçüncü taraf kuruluşlar arasındaki yazışmaları talep ettiği bildirildi.

ABD'de sosyal medya şirketlerine sansür soruşturması: FBI Direktörü ve Adalet Bakanı ifadeye çağırdı - 1 Adalet Bakanı Merrick Garland.

ABD'DEKİ SANSÜR SORUŞTURMASI

Jordan, mektuplarda, Adalet Bakanlığı yetkililerinin sosyal medya ve teknoloji şirketlerine ne ölçüde sansür yapılması için baskı uyguladığına ya da onlarla çalışılıp çalışılmadığına bakılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Açıklamada, Jordan’ın, FBI ve Adalet Bakanlığından "çevrim içi içerik denetleme ve istenmeyen konuşmaların yasaklanması"na ilişkin dokümanları talep ettiği belirtildi.

Komite, ilk olarak 18 Nisan’da FBI ve Adalet Bakanlığına soruşturmaya gönüllü katılmaları talebinde bulunmuş ancak Bakanlık bugüne kadar işbirliğinden büyük ölçüde kaçınmıştı.

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