ABD'de Şükran Günü fırtınası yüz binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı
28.11.2026 11:43
ABD'nin doğu kıyısını vuran şiddetli Şükran Günü fırtınasının ardından cuma günü de yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı.
ABD'de yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri olan Şükran Günü 'nde etkili olan fırtına, New Hampshire'dan Kuzey Karolina'ya kadar çok sayıda eyalette ağaçları ve elektrik hatlarını devirdi.
Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us verilerine göre yaklaşık yarım milyon abone hala elektrik bekliyor.
Dün en fazla kesinti yaklaşık 122 bin kişiyle Pensilvanya'da kaydedildi. Eyaletin doğusunda 38 santimetreye ulaşan kar yağışı nedeniyle Missouri'de yaklaşık 72 bin, New York eyaletinde ise yaklaşık 45 bin kişi elektriksiz kaldı.
Hava ulaşımındaki aksamalar da cuma günü devam etti. Uçuş takip servisi FlightAware verilerine göre yaklaşık bin 600 uçuş rötar yaparken, 500'den fazla sefer iptal edildi.
Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us verilerine göre yaklaşık yarım milyon abone hala elektrik bekliyor.
PERŞEMBE GÜNÜ KESİNTİLER BİR MİLYONA YAKLAŞTI
Reuters'ın aktardığına göre, fırtınanın en şiddetli olduğu perşembe günü saatte 112 kilometreye (70 mil) ulaşan rüzgarlar nedeniyle elektriksiz kalan abone sayısı bir ara 961 bine kadar çıktı.
Perşembe gecesi itibarıyla bu sayı 908 binin biraz üzerine geriledi. Perşembe günü Washington ve New York civarındaki büyük havalimanları başta olmak üzere ABD genelinde 454 uçuş iptal edildi, 2 bin 411 uçuş ise ertelendi.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), şiddetli rüzgarların ve yüksek gelgitlerin etkisiyle Doğu Kıyısı'ndaki alçak kesimlerde kıyı taşkınları yaşandığını bildirdi.
New York Acil Durum Yönetimi, perşembe öğleden sonra LaGuardia Havalimanı'nda rüzgar hızının saatte 90 kilometreye (56 mil) ulaştığını açıkladı.
NWS, fırtınanın gece boyunca New England bölgesine doğru ilerlemesiyle Orta Atlantik eyaletlerinde koşulların kademeli olarak iyileşeceğini, ancak cuma günü Doğu Kıyısı'nın bazı bölgelerinde saatte 40 ila 56 kilometre hızla esen rüzgarların etkili olacağını öngördü.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), şiddetli rüzgarların ve yüksek gelgitlerin etkisiyle Doğu Kıyısı'ndaki alçak kesimlerde kıyı taşkınları yaşandığını bildirdi.
MACY'S GEÇİT TÖRENİ TARİHİNDE İLK KEZ ERTELENDİ
Şiddetli fırtına tehdidi nedeniyle New York'ta bu yıl 100'üncüsü düzenlenen geleneksel Macy's Şükran Günü Geçit Töreni bugüne ertelendi.
AFP ajansının aktardığına göre Manhattan'ın kalbinden geçen dev balonlarıyla dünya genelinde izlenen ve ülkede tatil alışveriş sezonunu başlatan etkinlik, 100 yıllık tarihinde ilk kez hava koşulları nedeniyle başka bir güne alındı.
Geçit töreni son olarak 1971 yılında soğuk, yağışlı ve rüzgarlı hava nedeniyle büyük bir aksama yaşamış, Donald Duck ve diğer popüler kültür temalı balonlar uçurulamamıştı.
1997 yılında ise şiddetli rüzgarın savurduğu "Şapkalı Kedi" (Cat in the Hat) balonu bir sokak lambasına çarpmış, devrilen lambanın çarptığı bir kadın yaklaşık bir ay komada kalmıştı.
Tören, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki helyum kıtlığı nedeniyle 1942 ile 1945 yılları arasında ise tamamen iptal edilmişti.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı ayrı bir açıklamada, şiddetli fırtına ve sellerin ardından Florida eyaleti için yaklaşık 100 milyon dolarlık federal yardımı onayladığını belirtti.
Trump, bu tutarın daha önce Isaias Kasırgası ile bağlantılı olarak onaylanan fonları da kapsadığını ifade etti.