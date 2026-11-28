ABD 'de yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri olan Şükran Günü 'nde etkili olan fırtına , New Hampshire'dan Kuzey Karolina'ya kadar çok sayıda eyalette ağaçları ve elektrik hatlarını devirdi.

Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us verilerine göre yaklaşık yarım milyon abone hala elektrik bekliyor.

Dün en fazla kesinti yaklaşık 122 bin kişiyle Pensilvanya'da kaydedildi. Eyaletin doğusunda 38 santimetreye ulaşan kar yağışı nedeniyle Missouri'de yaklaşık 72 bin, New York eyaletinde ise yaklaşık 45 bin kişi elektriksiz kaldı.

Hava ulaşımındaki aksamalar da cuma günü devam etti. Uçuş takip servisi FlightAware verilerine göre yaklaşık bin 600 uçuş rötar yaparken, 500'den fazla sefer iptal edildi.