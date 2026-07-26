ABD'de süper markete saldırı. 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

ABD 'nin New York kentinde bir süper markete silahlı saldırı düzenlendi.

Bronx bölgesindeki süpermarketin önündeki saldırıda omuzundan vurularak Lincoln Hastanesi'ne kaldırılan 12 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı. Kalçasından ve ayağından vurulan iki kişinin tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Henüz kimliği açıklanmayan kurbanın ailesine haber verme çalışmalarının beklendiği ve New York Polis Departmanı'nın soruşturmayı sürdürdüğü, olayla ilgili şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığı açıklandı.