ABD'de şüpheli ölüm: Gözaltındaki Türk hayatını kaybetti

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde gözaltında tutulduğu karakolda fenalaşan 29 yaşındaki bisiklet taksi sürücüsü Musa Çetin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arkadaşları, Çetin’in ölümüne ilişkin adlı tıp raporunun ardından işlemlerinin tamamlanarak Türkiye’ye gönderilmesinin beklendiğini aktardı.



AA'nın aktardığına göre Çetin’in ölüm haberi üzerine hastane önünde toplanan arkadaşları ve Türk toplumundan bazı üyeler, yetkililere olayın aydınlatılması çağrısı yaptı.



"KELEPÇELİ TUTULDU"

İHA'nın haberine göre ise gece yarısı hastaneye kaldırılan Musa Çetin'in intihar ettiği öne sürüldü, ancak ailesi ve yakınları iddiayı reddetti.



Çetin'in kelepçeli olarak hastaneye götürüldüğünü ve 24 saat kelepçeli tutulduğunu belirten yakınları, olayın üzerinin kapatılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın kıdemli danışmanı ve New York Polis Departmanı (NYPD) Dedektifi Mohamed Amen, hastaneye giderek Çetin'in yakınlarını ziyaret etti.

Amen, "Soruşturma titizlikle sürüyor" açıklaması yaptı.

