ABD’de şüpheli ölüm: Babası kaçırıldığını iddia etti, cansız bedeni bulundu

ABD’de 9 yaşındaki Kanadalı bir kız çocuğu, babasının hakkında kayıp ihbarı yapmasının ardından ölü bulundu. Baba, kızının New York’ta kaçırıldığını iddia ederken, olayı soruşturan yetkililer çocuğun kaçırılmadığını ve babasının anlattıklarında tutarsızlıklar olduğunu açıkladı.



ABC News haber sitesinin aktardığına göre, Warren County Şerif Ofisi tarafından Melina Galanis Frattolin’e ait olduğu tespit edilen ceset, New York-Vermont sınırının yakınlarındaki Ticonderoga’da, George Gölü bölgesine yaklaşık 24 kilometre mesafede bulundu. Babası, cumartesi günü kızının göl bölgesinde bir erkek tarafından beyaz bir araçla kaçırıldığını iddia etmişti.



BABANIN SÖZLERİNDE TUTARSIZLIKLAR



45 yaşındaki baba Luciano Frattolin’in ihbarı üzerine bölgede K9 köpeklerinin de katıldığı kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı.



Eyalet polisinden yapılan açıklamaya göre, zaman ilerledikçe kolluk kuvvetleri babanın olayla ilgili anlatımları ve söz konusu olayların ne zaman yaşandığı ile ilgili sözlerinde tutarsızlıklar olduğunu gördü.



Devam eden soruşturma, eyalet polisi tarafından şerifi ofisinden devralınırken, eyalet polisi çocuğun nasıl öldüğü hakkında bilgi vermedi. Eyalet polisinden yapılan açıklamada, “Şu anda herhangi bir kaçırma olayının yaşandığına dair bir emare yok; kamuoyuna tehdit oluşturan bir durum da bulunmuyor” denildi.



Polisin açıklamasına göre, Luciano Frattolin, cumartesi gecesi polisi arayarak kızının bir yabancı tarafından kaçırıldığını söylemişti. Baba, tuvaleti kullanmak için araçlarını bir mola yerine çektikleri sırada kızının kaçırıldığını, üzerinde açık renk bir şort, beyaz ve mavi çizgili bir tişört ve beyaz spor ayakkabılar olduğunu anlatmıştı.



Babanın gözaltında olup olmadığı konusunda polisten açıklama yapılmadı.

