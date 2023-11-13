ABD'de Suriye'de İran destekli grupları vurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da yaptığı yazılı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD personeline yönelik devam eden saldırılara karşı Suriye'nin doğusunda IRGC'ye ve ona yakın gruplarca kullanılan tesislere hava saldırıları düzenlendiğini teyit etti.



Açıklamada, vurulan hedeflerden birinin eğitim tesisi, diğerinin de sığınak olduğu kaydedildi.

Savunma Bakanı Lloyd Austin'in açıklamasında, "Başkan Biden için Amerikan personelinin güvenliği en öncelikli konumda." dedi.