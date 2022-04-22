ABD'de tacizci doktorun mağdurları FBI'dan 130 milyon dolar istiyor

Mağdurların avukatları tarafından yapılan açıklamada, "Nassar'ın 13 cinsel saldırı kurbanı, ajanların beceriksiz soruşturma sürecinin spor doktorunun daha fazla suistimaline yol açtığı iddiasıyla FBI'dan her biri 10 milyon dolar istiyor." ifadesine yer verildi.



Açıklamada Avukat Jamie White'ın, "Bu, sahte 20 dolarlık banknotları veya vergi hilelerini içeren bir dava değil, FBI tarafından da bilinen, genç kadınlara sınırsız erişimi olan ABD Olimpik Takımı doktoru hakkındaki bir seri tecavüz iddialarıydı." şeklindeki sözleri de yer aldı.



White, Temmuz 2015'ten sonra 100'den fazla kadının daha saldırıya uğradığını kaydetti.



Adalet Bakanlığı geçen yıl konuyla ilgili raporunda, jimnastikçilerin Temmuz 2015'te yaptığı ilk şikayetleri ciddiye almayan FBI'ın hatalı bir soruşturma yürüttüğünü ve bu tarihten sonra yaşanan tacizlerin önünü açtığını belirtmişti.



Mağdurların talebinin avukatları aracılığıyla FBI'ya gönderildiği, verilecek cevaba göre konunun mahkemeye taşınabileceği bildirildi.



﻿LARRY NASSAR DAVASI



ABD Olimpiyat Jimnastik Takımı'nın ve Michigan Eyalet Üniverstiesi'nin eski doktoru Larry Nassar aleyhinde ilk defa 2015'te cinsel istismar şikayetleri başlasa da FBI soruşturmasının başlaması aylar sürmüş ve tacizci doktor ancak Kasım 2016'da tutuklanmıştı.



Nassar, 2018'de cinsel istismar suçlarından 300 yıldan fazla hapis cezası alırken, aynı yıl, Michigan Devlet Üniversitesi'nde tacize uğrayan 300'den fazla kadın ve kız çocuğunun açtığı dava sonucu Üniversite, davacılara 500 milyon dolar ödenmesi konusunda uzlaşmıştı.



14 Aralık 2021'de Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan yüzlerce kadın, 5 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından ABD Jimnastik Federasyonu ile 380 milyon dolarlık tazminat için uzlaşmıştı.



FBI Direktörü Christopher Wray, Nassar'ın yargılanmasındaki gecikmeler ve bunun yol açtığı acı için "derinden üzgün olduğunu" açıklamıştı.

