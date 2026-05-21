ABD'de tanımlanamayan madde paniği. 3 ölü, ilkyardım ekibi hastanelik oldu

ABD'nin New Mexico eyaletindeki bir evde "tanımlanamayan maddeye" maruz kalan 3 kişi öldü.

Eyalet yetkililerinin açıklamalarına göre, ilk yardım ekibi "aşırı doz madde kullanımı" şüphesiyle eyaletin Albuquerque kentindeki bir eve çağrıldı.

Ekipler evde 4 kişiyi "tanımlanamayan maddeye" maruziyet sonucu baygın halde buldu. Hastaneye kaldırılan bu kişilerden 3'ü hayatını kaybetti, diğerinin tedavisi ise sürüyor.

2 GÖREVLİNİN DURUMU AĞIR

İlk yardım ekibinden 18 kişi de müdahale sırasında bu maddeye maruz kalmalarının ardından mide bulantısı ve baş dönmesi gibi belirtiler göstermeye başladı. Ekip üyeleri de hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, ilk yardım ekibinin karantinaya alındığını ve gözetim altında tutulduğunu, 2 görevlinin durumunun ise ağır olduğunu ifade etti. İtfaiyenin, ilgili maddeyi tespit etmek üzere olay yerinde inceleme çalışmalarına katıldığını dile getiren yetkililer, ilk belirlemelere göre halk sağlığını tehdit eden bir durum olmadığını aktardı.