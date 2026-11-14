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ABD'De tanker, kruz gemisini batırdı

14.11.2026 03:45

ABD'De tanker, kruz gemisini batırdı
AFP
AA, Reuters
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ABD'nin Louisiana eyaletinde Mississippi Nehri'nde bir tankerin çarptığı, 129 kişiyi taşıyan kruz gemisi yan yattı.

ABD Basının aktardığı bilgilere göre Atlantic Asphalt isimli tanker, öğleden sonra yolcularını indirmek üzere Mississippi Nehri kıyısında demirleyen American Cruise Lines şirketine ait American Heritage adlı kruz gemisine çarptı.

 

Mürettebatla birlikte 129 kişinin bulunduğu yolcu gemisi, tankerin çarpmasının ardından hızla su almaya başladı.

Reuters

Kazanın ardından yolcu gemisinde mahsur kalan ve nehre düşenlerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

 

Kazada yaralanan 32 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklayan New Orleans Belediye Başkanı Helena Moreno kayıp kimsenin bulunmadığını söyledi

 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kazanın ardından yolcu gemisinin hızla yan yattığı, bazı yolcuların suyun üzerindeki duba ve benzeri parçalara tutunmaya çalıştığı görüldü.

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