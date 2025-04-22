ABD'de tarihi dava başladı: Adalet Bakanlığı Google'a karşı

Google'ı Chrome başta olmak üzere "parçalamak" için ABD hükümetinin açtığı tarihi dava bugün başladı. Üç hafta sürecek duruşmalarda Google'ın illegal bir tekel olup olmadığı tartışılacak ve farklı şirketlere bölünüp bölünmeyeceğine karar verilecek.

Alphabet’e bağlı Google, internet arama pazarındaki hakimiyeti nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) açtığı tarihi antitröst (tekel karşıtı) davasında yeniden mahkeme karşısına çıktı. DOJ avukatları, Google'ın yapay zeka ürünlerini kullanarak arama motorlarındaki hâkimiyetini pekiştirmesini engellemek için sert önlemler alınması gerektiğini savundu. Bu dava, internetin geleceğini ve arama motoru pazarının yapısını kökten değiştirebilir.

HEDEFTE CHROME VAR

DOJ ve eyalet başsavcılarından oluşan geniş bir koalisyon, Google’ın Chrome tarayıcısını satmaya zorlanmasını ve arama verilerini rakiplerle paylaşmasını istiyor. Ayrıca Google’ın Apple gibi cihaz üreticilerine ödediği milyarlarca dolarlık “varsayılan arama motoru olma” anlaşmalarının sona erdirilmesi talep ediliyor. Bu tür uygulamaların, pazardaki rekabeti yok ettiği belirtiliyor.



DOJ avukatı David Dahlquist, açılış konuşmasında şunları söyledi:



“Google’a ve dinleyen diğer tüm tekellere artık şu mesaj verilmeli: Rekabet yasalarını çiğnemenin sonuçları vardır.”

GOOGLE: "AMERİKAN YENİLİĞİNE ZARAR VERİR"

Google ise önerilen yaptırımların Amerikan inovasyonunu yavaşlatacağını ve ulusal güvenliği tehlikeye atacağını savunuyor. Şirket, Çin merkezli DeepSeek gibi yapay zeka alanındaki rakiplere dikkat çekerek, ABD’nin teknoloji liderliğini sürdürebilmesi için Google’ın güçlü kalması gerektiğini belirtiyor.



Google’ın düzenleyici ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Lee-Anne Mulholland, bir blog yazısında şunları söyledi:



“Bu öneriler, Amerikan ürünlerinin tasarım ve gelişiminin hükümet tarafından denetlenmesine yol açar. Bu da inovasyonu kritik bir dönemde geriye iter.”

Mahkemede ayrıca Perplexity AI ve OpenAI temsilcileri de ifade verecek. DOJ, yapay zekâ destekli aramaların giderek Google'ın tekelini zorladığını ve yeni rakiplerin önünü tıkadığını savunuyor. Google ise yapay zekâ ürünlerinin dava kapsamı dışında olduğunu belirtiyor.



Perplexity, konuyla iglili böog yazısında yazısında şu ifadeleri kullandı:



“Çözüm Google’ın parçalanması değil. Kullanıcılara daha fazla seçenek sunulmalı. Telefon üreticileri müşterilerine alternatif arama seçenekleri sunabilmeli.”

DAVA SÜRECİ

Bu dava, Microsoft’a karşı 20 yıl önce açılan antitröst davasından bu yana teknoloji dünyasındaki en önemli yasal anlaşmazlık olarak değerlendiriliyor. Mahkeme süreci üç hafta sürecek ve 9 Mayıs’ta sona erecek. Hakim Amit Mehta’nın nihai kararı Ağustos ayında açıklanacak. Google kararı temyize götürmeyi planlıyor.

Google, hem ulusal güvenliğe katkı sağladığını hem de yapay zekâ geliştirmelerine öncülük ettiğini vurgulayarak cezai yaptırımlardan kaçınmak istiyor. DOJ ise Google’ın arama motorlarındaki tekelini kırmak ve piyasada daha adil bir rekabet ortamı sağlamak için güçlü müdahaleler talep ediyor. Bu dava, yalnızca Google’ın değil, Meta, Amazon ve Uber gibi diğer büyük teknoloji firmalarının da geleceğini şekillendirecek türden.