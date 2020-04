ABD'de tarihinde bir ilk (Tüm eyaletlerde 'büyük felaket' ilan edildi)

Corona virüs salgınının yeni merkez üssü ABD'de ölü ve vaka sayıları hızla artıyor.



22 binden fazla can kaybının yaşandığı ülke, ölü sayısında İtalya'yı da geride bıraktı.



Ülke tarihinde ilk kez tüm eyaletlerde aynı anda "büyük felaket" ilan edildi.

MASKE İÇİN PENTAGON DEVREDE



N95 tipi maskelerin üretimi için de ABD Savunma Bakanlığı Pentagon devreye girdi.



90 gün içinde 39 milyon maske üretilmesi öngörülüyor.

NEW YORK'TA ÖLÜMLER 10 BİNE DAYANDI



Salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta ölü sayısı 10 bine yaklaştı. Vaka sayısı ise 188 binden fazla.



Böylece New York, vaka sayısında dünyadaki bütün ülkeleri geride bıraktı.



Vali Andrew Cuomo, ekonomi ve halk sağlığı konusunda new jersey ve connectıcut eyaletleriyle ortak hareket edeceklerini açıkladı.



Eyalette, işverenlerin çalışanlarına maske sağlamak zorunda kalacağı bir kararname de gündemde.

UÇAK GEMİSİNDE VAKA SAYISI 550'YE ÇIKTI



Öte yandan Theodore Roosevelt uçak gemisinde ise 103 askerde daha corona virüs tespit edildi. Böylece gemide vaka sayısı 550’ye yükselmiş oldu.



Virüse yakalanan askerlerden birinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.