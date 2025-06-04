ABD'de tarım devleri aktivistlere karşı: Yıllarca takip edip, terörist olmakla suçlamışlar

ABD'nin tarım endüstrisini temsil eden en etkili lobilerden biri olan Animal Agriculture Alliance'ın (AAA), hayvan hakları savunucularını yaklaşık on yıl boyunca sistematik şekilde izlediği ortaya çıktı.

AAA ayroca, FBI’ın Kitle İmha Silahları Direktörlüğü (WMDD) ile iş birliği yaparak, aktivist grupları "biyoterör tehditi" olarak sunmaya çalıştı. Bu süreçte özel istihbarat şirketlerinden yardım alındı, aktivist toplantılarına ajanlar yerleştirildi, ses kayıtları ve fotoğraflar toplandı.

Hedef alınan gruplardan biri olan Direct Action Everywhere (DxE), fabrika çiftliklerindeki kötü koşulları belgeleyen ve hasta hayvanları kurtaran barışçıl bir hayvan hakları örgütü. DxE üyesi Zoe Rosenberg, 2023 yılında dört tavuğu bir mezbahadan kurtardığı için “biyogüvenlik tehdidi” olarak suçlandı.

HAYVAN HAKLARI AKTİVİSTLERİNE "TERÖRİST" SUÇLAMASI

AAA, FBI’dan yerel kolluk kuvvetlerine kadar geniş bir ağ üzerinden DxE hakkında bilgi dağıttı. Wired'ın konuyla ilgili edindiği gizli raporlar, aktivistlerin suçlanmasını sağlamak için “terör” söyleminin öne çıkarıldığını gösteriyor. Örneğin, FBI tarafından yayımlanan bir istihbarat notunda, aktivistlerin kuş gribi gibi hastalıkların yayılmasına neden olabileceği öne sürüldü.



Belgeler ayrıca, hükümet yetkililerinin bazı hayvan hastalıklarını kamuoyundan gizlediğini de ortaya çıkardı. Belgelere göre, 2023 yılında Kaliforniya’da ortaya çıkan kuş gribi vakalarının duyurulması, protesto ihtimali nedeniyle yetkililer tarafından geciktirildi. Aynı dönemde yüz binlerce kuşun itlaf edildiği bildirildi.



Hayvan hakları örgütleri, tarım lobisinin bu çabalarının sadece aktivizmi bastırmakla kalmayıp, halk sağlığı ve şeffaflık açısından da büyük tehdit oluşturduğunu savunuyor.





Bir müfettişin ifadesine göre, bazı büyükbaş hayvan üreticileri yaşanan bir salgının “hayvan hakları aktivistlerinin sabotajı” olduğuna inanmıştı. Ancak müfettiş, asıl nedenin kötü barınak koşulları ve çiftlik yönetim hataları olduğunu açıkça belirttiklerini söyleyerek, “Biyoterörle ilgisi olmadığını anlatmak için çok çaba harcadık” ifadelerini kullandı.

Müfettiş ayrıca, çiftçilerin “komplo teorilerine inanmayı tercih ettiğini” aktardı.



Washington Eyaleti Tarım Departmanı (WSDA) yetkilileri ise bu değerlendirmeyi içeren e-postanın “gizli tutulması” ve “başkalarıyla paylaşılmaması” talimatını verdi.

