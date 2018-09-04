ABD'de ve sosyal medyada günün en çok tartışılan konusu bir spor markasının reklam kampanyası.



ABD'nin en bilinen markalarından birisi 2016'da başlayan milli marş protestolarının öncüsü olan Amerikan Futbol Ligi NFL'de forma giyen Kolin Kapernik'i kampanyasında kullandı. Kapernik'in reklamda kullanılan fotoğrafının üzerinde ise “Bir şeylere inan, her şeyi feda etmen gerekse bile” ifadesi yer aldı.

Bu ifade oldukça anlamlı. Zira Kapernik ABD'de siyahilere karşı ayrımcılık ve polis şiddetini protesto etmek için milli marşlar sırasında ayağa kalkmayarak diz çökmüş ve oyuncu başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere pek çok kişi tarafından hedef alınmıştı.



Marka yüzü olarak Kapernik'in seçilmesine sosyal medyadan hem destek hem de tepkiler yağdı. Bazı kullanıcılar markaya ait ürünleri yakarak tepkilerini gösterdi.

Markanın reklam kampanyasında yer alan ünlü sporculardan biri de tenis oyuncusu serena williams



Serena Williams, Twitter hesabından Kapernik'i destekler nitelikte bir açıklama yaptı. Williams "Özellikle bugün bu kampanyada yer almaktan dolayı gurur duyuyorum" ifadelerini paylaştı.



Milli marş protestosu sonrası Kapernik'le NFL'de hiç bir takım sözleşme yapmamış ve oyuncunun kariyeri bitme noktasına gelmişti.